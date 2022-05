Communiqué Ouverture de trois sentiers et d'une piste de VTT

Trois sentiers et une piste de. VTT sont de nouveau accessibles. Par N.P - Publié le Mercredi 25 Mai 2022 à 17:01





Par rapport à l'arrêté n° 2022-814 du 05 mai 2022, ouvrent les sentiers suivants :

Le sentier Trou Blanc – Grand Sable (Salazie)

Le sentier Cap Bouteille à Cilaos

Le sentier d’accès à Ilet à Guillaume (St-Denis), par la Fenêtre du Colorado

La descente VTT Papangue dans les hauts du Tévelave

