Ouverture de toutes les déchèteries CINOR à compter du 4 mai

Face à la demande des administrés et des artisans, la Cinor assurera la réouverture de toutes ses déchèteries dès le lundi 4 mai 2020 sur la plage horaire 8h-12h et ce du lundi au vendredi.



A partir du 11 mai, l'ouverture se concrétisera sur les horaires habituels, à savoir globalement de 8 à 16h30/17h.



Pour rappel, les déchèteries ouvertes à compter du lundi 4 mai 2020 (8-12h): La Marine et Bagatelle (Sainte-Suzanne), La Mare et les Gaspards (Sainte-Marie), Grand Canal, Sainte-Clotilde, Deux-Canons, Bellepierre, la Montagne (Saint-Denis).



Les gestes barrières devront être appliqués et le port du masque recommandé.



Le nombre de véhicules est limité à trois sur site durant la phase de déchargement.



La Cinor rappelle aux administrés et artisans qu'avant le 11 mai, ils doivent se munir de leur autorisation de déplacement.



S'agissant de la collecte des déchets, la Cinor maintient les fréquences et le calendrier arrêté depuis le confinement.



Ces dispositif répondent par ailleurs au soucis de la Cinor de lutter contre l’épidémie de dengue et à la crise sanitaire dans le cadre d'une démarche qui contribue à la protection de nos populations.