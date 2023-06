Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Ouverture de la saison d’observation des baleines et des tortues marines de La Réunion

Le mardi 13 juin 2023, une réunion s’est tenue dans la salle de conférence du front de mer pour discuter de l’ouverture de la saison des baleines et des tortues marines à La Réunion. L’objectif principal était de promouvoir une approche respectueuse et une observation responsable des cétacés et des tortues marines. L’événement a réuni Sylvie CENDRE, sous-préfète de l’arrondissement ouest, représentants de la DEAL et de la DMSOI, Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion, Emmanuel SÉRAPHIN, Maire de Saint-Paul, ainsi que des représentants de l’association Globice et de l’équipe Quiétude, qui sensibilise les utilisateurs depuis 2017. L’accent a été mis sur l’importance de préserver la biodiversité exceptionnelle de notre île, y compris ses poissons, ses coraux, ses tortues et ses baleines. Il est donc crucial de respecter la charte d’approche des baleines. Chaque saison, environ 98 baleines sont observées dans nos eaux. La présidente de la Région Réunion souligne : “Il est essentiel de sensibiliser pour préserver tout cela, car notre environnement est fragile. Nous devons être pragmatiques et travailler ensemble pour réduire notre impact sur la biodiversité”. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, ajoute : “Nous avons obtenu le label Pavillon Bleu, ce qui témoigne de notre engagement durable dans la préservation de cette économie bleue. Nous devons mieux comprendre cet environnement, les approches des animaux marins, afin de pouvoir agir de manière responsable. Je salue également l’initiative de la Région Réunion dans la création du lycée des métiers de la mer”. Il conclut en affirmant : “Nous avons un avenir prometteur. Je salue le travail effectué par l’État”. L’année dernière, 417 baleines ont été observées. La réunion a également permis de rappeler la réglementation en vigueur concernant l’approche et l’observation des cétacés, y compris les règles relatives à la mise à l’eau, à la distance de sécurité, aux comportements à adopter et aux contrôles à respecter.



Photos : Julien KONDOKI





