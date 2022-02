Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Ouverture de la route départementale de Bois Court

Descriptif du projet : La route de Bois Court (RD70) est située sur le territoire de la commune du Tampon à la Plaine des Cafres. Elle mesure 4km et dessert 2 bourgs ainsi que le site touristique très fréquenté de l’horloge hydraulique avec le point de vue sur Grand-Bassin. Plusieurs radiers ont été aménagés depuis 2017, et l’opération sur le Bras de Pontho est le dernier radier restant à supprimer sur cette voie. Travaux en cours : Commencé en 2021, les travaux consiste en la modification d’un ouvrage existant. Pour laisser une continuité de service sur la route et permettre le chantier en toute sécurité, la route est déviée par un radier en amont de l’ouvrage, et les réseaux sont positionné sur une passerelle provisoire Les travaux ont été interrompu le temps de la saisons cyclonique afin de ne pas travailler en ravine pendant cette saison. Suite au passage du cyclone BATSIRAI, l'aménagement provisoire n'a pas fonctionné correctement notamment à cause d'embâcles qui ont bouché les buses provisoires. Pour sécuriser cet ouvrage, il a été décidé de démolir le radier provisoire et de le remplacer par un passage bétonné en fond de ravine sans canalisation. Ce radier en béton fait 50 mètres de long, soit 500 m². La population de Bois Court est à présent désenclavé, ce qui leur évite un détours de 4 km et qui permettra à l'école de Bois Court de fonctionner partiellement avec la réouverture de 4 classes sur 5. La sécurité de la population en cas de cyclone étant placé sous la responsabilité du Maire, la Commune s'engage à mettre en place un dispositif de fermeture de la route lorsqu'il sera nécessaire. Aujourd'hui, le Maire, André Thien Ah Koon, en présence des Conseillers Départementaux et des élus ont procédé à l'ouverture de la route suite à la réalisation de ce nouvel ouvrage. Le Maire du Tampon souhaite féliciter les équipes du Conseil Départemental pour le travail accompli et tout particulièrement le Président Monsieur Cyrille Melchior pour la rapidité de sa prise de décision.

Le Maire du Tampon remercie également les entreprises ayant procédé aux travaux : le groupement PICO OI-ETPO Réunion ainsi que le Maitre d'œuvre SUEZ. Les travaux se sont déroulés du 15 au 18 février avec un coulage béton finalisé le vendredi 18 février. Un accélérateur de prise de béton et de durcissement a été ajouté afin d'accélérer la fin des travaux.





