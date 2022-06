Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Ouverture de la mini-crèche "Les Moutardiers"





Cette nouvelle crèche a nécessité un investissement de près de 200 000 €, cofinancé à 80% par la CAF de La Réunion et à 20% par la SPL PETITE ENFANCE, société publique locale au service de la Commune du Tampon.



Agréée par les services de PMI du Département, elle offre une solution d’accueil adaptée à chaque foyer.



Grâce au conventionnement « Prestation de Service Unique » conclus avec la CAF de La Réunion, la crèche est accessible à partir de 0,15 € par heure (soit 26 euros par mois pour un accueil régulier de 9 heures par jour). Les familles peuvent également, sous condition d’éligibilité, bénéficier des Chèques Marmailles du Département de La Réunion pour payer leurs factures.



La mini-crèche « Les Moutardiers » remplace la micro-crèche « Les Bisounours », dont les locaux actuels accueilleront la Crèche Familiale des Araucarias dès le mois de septembre prochain.



L’équipe des Moutardiers accueille les enfants du lundi au vendredi de 7h00 à 7h30.



Les préinscriptions peuvent être effectuées :

– sur le site

– depuis le site de la Ville du Tampon :



Pour tous renseignements, les familles sont invitées à contacter la SPL PETITE ENFANCE au Ce mercredi 1er juin, une nouvelle mini-crèche a ouvert ses portes dans le quartier des Araucarias. Conçue pour accueillir 22 enfants de 16 mois à 4 ans, de façon régulière ou occasionnelle pour correspondre au mieux aux besoins des familles, la mini-crèche « Les Moutardiers » offre toutes les conditions de qualité, de sécurité et d’épanouissement aux tous petits et à leurs parents.Cette nouvelle crèche a nécessité un investissement de près de 200 000 €, cofinancé à 80% par la CAF de La Réunion et à 20% par la SPL PETITE ENFANCE, société publique locale au service de la Commune du Tampon.Agréée par les services de PMI du Département, elle offre une solution d’accueil adaptée à chaque foyer.Grâce au conventionnement « Prestation de Service Unique » conclus avec la CAF de La Réunion, la crèche est accessible à partir de 0,15 € par heure (soit 26 euros par mois pour un accueil régulier de 9 heures par jour). Les familles peuvent également, sous condition d’éligibilité, bénéficier des Chèques Marmailles du Département de La Réunion pour payer leurs factures.La mini-crèche « Les Moutardiers » remplace la micro-crèche « Les Bisounours », dont les locaux actuels accueilleront la Crèche Familiale des Araucarias dès le mois de septembre prochain.L’équipe des Moutardiers accueille les enfants du lundi au vendredi de 7h00 à 7h30.Les préinscriptions peuvent être effectuées :– sur le site https://portailfamillelareuniondutampon.hoptis.com – depuis le site de la Ville du Tampon : www.letampon.fr , rubrique « démarches »Pour tous renseignements, les familles sont invitées à contacter la SPL PETITE ENFANCE au 02 62 22 48 93





Dans la même rubrique : < > 4 juin : Zumba party et 5 juin Urban Trail Médailles de la famille française