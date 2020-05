Ouverture de la chasse au petit gibier à plumes le 6 juin

« Suite aux directives de l’arrêté préfectoral n°2020-120/SG/DRECV du 20/01/2020, l’Office National des Forêts vous informe que la vente des licences de chasse au petit gibier à plumes et au lièvre débutera le Mardi 02/06/2020, voir les précisions ci-dessous.



Les périodes de chasse :

➢ Au lièvre à collier noir du Vendredi 1er Mai 2020 au samedi 15 Août 2020



➢ Au petit gibier à plumes du Samedi 6 Juin 2020 au samedi 15 Août 2020



- Faisan

- Oiseau bélier

- Merle de maurice

- Tourterelle pays

- Francolin

- Caille patate, rouge, de Chine et pays



La vente de licences se déroulera dans les locaux de l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS sur les sites de :



➢ Bureaux de la Direction Régionale de l'ONF, Service Forêt, à St-Denis (Domaine de la Providence) :

Du Mardi 2 Juin au Vendredi 5 Juin 2020 de 14h00 à 17h00



➢ Bureaux ONF de Bourg-Murat :

Le Mercredi 3 Juin 2020 de 6h00 à 11h00



Le prix d'une licence sur le lot n° 12 Les Hauts sous le vent uniquement est au tarif de 60€



Être obligatoirement porteur d’un masque, avoir la licence, le carnet de prélèvement (unique pour le lièvre et plumes) et les assurances.