Revenir à la Rubrique CINOR Ouverture de l'enquête publique sur la régularisation des captages d'eau potable de Bois de Nèfles La Cinor démarre depuis le 15 juillet une enquête publique concernant la régularisation administrative des captages d'eaux superficielles du Bras Cateau et de la Ravine Blanche, sur le secteur de Bois de Nèfles à Saint-Denis.

Cette enquête est menée, du 15 juillet au 17 août 2020, au titre du code de l'environnement et du code de la santé publique par arrêté préfectoral n° 2020-2032/SG/DRECV du 15 juin 2020 et permet au public de prendre connaissance des aménagements futurs et de donner son avis.



Les travaux programmés sur les captages concernent la réhabilitation des ouvrages existants, l’amélioration du mode de captage et de la qualité de l’eau, la sécurisation de l’exploitation et l’application du débit réservé.



Les captages concernés par ces travaux, localisés sur les hauteurs du quartier dionysien de Bois de Nèfles, sont les suivants :

• Bras Cateau, implanté sur un affluent rive gauche de la Ravine Bras Cateau

• Ravine Blanche, implanté dans le lit de la ravine du même nom, complété par trois prélèvements dans des cours d’eau interceptés par l’adduction et le chemin d’accès : Bras Cresson, Bras Ciment et Ravine La Chaine





Les aménagements proposés par la Cinor En termes d'aménagements futurs, des périmètres de protection immédiate sont proposés pour ces captages afin d’interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages.



De même, des périmètres de protection rapprochée sont proposés afin de permettre de protéger efficacement le captage vis-à-vis des substances polluantes et de préserver la qualité des eaux



Enfin, des zones de surveillance renforcée qui englobe la zone d’alimentation en amont des zones de protection rapprochée et qui sont soumises à la réglementation générale pour la protection des eaux.



​Donnez votre avis jusqu'au 17 août Pendant la durée de l’enquête, le dossier, sera déposé du 15 juillet au 17 août 2020 inclus, à la mairie principale de Saint-Denis et à la mairie annexe de Bois de Nèfles.



Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet, par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique-loisurleau@reunion.pref.gouv.fr ou les adresser par écrit, au siège de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur, M. Michel Chane San



Les permanences de l'enquêteur public Mairie de Saint-Denis, rue de Paris :

• Mercredi 15 juillet (13h – 16h)

• Lundi 17 août (13h – 16h)

• Mardi 11 août (9h– 12h)



Mairie annexe de Bois de Nèfles :

• Mardi 21 juillet (09h – 12h)

• Jeudi 30 juillet (de 13h – 16h)



L'enquêteur public siège et reçoit en personne les observations du public aux jours et heures ci dessus dans le respect des mesures barrières appropriées (organisation de files d’attente, filtrage pendant les permanences, distanciation en salle de permanence, mise à disposition de gel hy-droalcoolique, éventuellement de gants pour la manipulation du dossier d’enquête).





