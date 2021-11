Ouverture de déchèteries éphémères proches de chez vous

Kosa i lé ?

Ou sa ? Kan sa ?

La Plaine – Bois de Nèfles : Rendez-vous tous les 4e samedis du mois, de 8h à 12h, à proximité du parking collège Jules-Solesse

Vue Belle : Rendez-vous tous les 3e samedis du mois, de 8h à 12h, au niveau du parking à proximité de l’ancienne usine

Centre-ville : Rendez-vous tous les 2e samedis du mois, de 8h à 12h, au niveau du parking situé angle rues Emmanuel-Texer et Baptiste-Justin

Rappel

La déchèterie éphémère de la Plaine-Bois-de-Nèfles ouvrira ce samedi 27 novembre 2021, de 8 heures à 12 heures. Il s’agit d’un projet porté par le Territoire de la Côte Ouest. Nous publions en intégralité son communiqué relatif à cette actualité.Le calendrier de la déchèterie éphémère de la Plaine-Bois-de-Nèfles.Celui de la déchèterie de Vue BelleCe mois de novembre est marqué par l’ouverture de 3 nouvelles déchèteries éphémères dans l’Ouest. Les samedis 13, 20 et 27 novembre pour les ouvertures officielles de chaque site. Nous comptons sur vos apports volontaires de déchets. Ensemble, améliorons notre cadre de vie. Respèk nout kartié !Rejoignez nos médiateurs dans une ambiance conviviale pour échanger, des astuces futées ou des objets…Des animations spéciales à l’occasion de ces premières ouvertures en novembre : Trokali Mobile* (espace de brocante gratuite), sensibilisation au tri des déchets, infos sur le fonctionnement de la déchèterie éphémère, …* Le Trokali Mobile fonctionne sur le même principe que les Trokali que vous pouvez retrouver dans certaines des déchèteries. Apportez des objets en bon état qui ne vous servent plus ou récupérez sur place les objets de votre choix pour leur donner une deuxième vie ! Ce sont autant de déchets (ou plutôt des ressources !) qui n’iront pas à l’enfouissement.La déchèterie éphémère est un service de proximité, complémentaire à vos déchèteries “fixes” et à la collecte des déchets en porte-à-porte Elle est ouverte sur un lieu et un temps définis, avec des rendez-vous à fréquence régulière dans le temps.Vous pouvez y apporter :Saint-PaulOuverture officielle le samedi 27 novembre 2021Ouverture officielle le samedi 20 novembre 2021La PossessionOuverture officielle le samedi 13 novembre 2021Ces déchèteries éphémères complètent les déchèteries éphémères déjà implantées sur :► Retrouvez toutes vos déchèteries éphémères et vos déchèteries ouvertes 7 jours/7 dans l’Ouest.