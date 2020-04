Ouverture de La déchetterie de Bellepierre

ACCUEIL DES DECHETS SUR LE NORD



La déchetterie de Bellepierre rouverte



La CINOR informe ses usagers que la déchettrerie de Bellepierre est ré-ouverte depuis ce 27 avril afin de permettre l’évacuation des déchets.



Ce mouvement de réouverture d'accueil des déchets, à destination des administrés et des artisans, a été amorcé dès le 14 avril, et ce à la demande des services de l’État.



Il s'agit de lutter contre les dépôts sauvages, facteurs on le sait de développement du moustique tigre.



Dans le même temps, le dispositif permet à la Cinor de répondre à une forte demande des artisans et des usagers.



De fait, les déchetteries suivantes sont actuellement ouvertes du lundi au vendredi, de 8h à 12h.



- Saint-Denis : La Montagne, Bellepierre et La Bretagne.



- Sainte-Marie: La Mare.



- Sainte Suzanne : La Marine.



Ce dispositif est effectif pendant toute la période de confinement, c'est à dire jusqu'au 11 mai 2020.



Les gestes barrières, de même que le port (con seillé d'un masque) sont bien évidemment en vigueur au sein des déchetteries de La CINOR.



La Cinor vous remercie tous de votre participation.