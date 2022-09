Société Ouverture de 6 sentiers dans le cirque de Mafate et fermeture de 2 pistes équestre en forêt d'Etang Salé

L'ONF annonce du nouveau concernant l'accessibilité de certains sentiers dont la réouverture de 6 sentiers très attendus dans le cirque de Mafate, fermés depuis les cyclones de février dernier : Par NP - Publié le Mardi 13 Septembre 2022 à 08:27

- le sentier Maïdo - La Brèche qui a fait l'objet d'importants travaux acrobatiques pour reconstruire une portion du sentier en falaise



- les 4 sentiers allant vers Roche Ancrée, depuis les îlets de Grand Place, Cayenne, Les Lataniers et Roche Plate, où les ouvriers de l'ONF ont dû retracer ces itinéraires affectés par de multiples éboulements (passage de la Diagonale des Fous sur l'itinéraire Grand Place-Roche Ancrée-Roche Plate)



- le sentier de Bassin la Noix entre Aurère et Ilet à Malheur



- la fermeture de 2 pistes équestres en forêt d'Etang Salé pour permettre des travaux d’arrachage et de broyage de végétation (prosopis) avec de gros engins mécaniques.