Ouverture d'une unité Covid au CHU Sud

Dans le cadre de la dégradation épidémique liée à la COVID-19, le CHU adapte son organisation de crise et la prise en charge des patients COVID-19.



En effet, jusque-là, le CHU Nord était référencé comme site unique de prise en charge de tous les patients atteints de la COVID-19 de la Région. Dans ce cadre, plusieurs étapes capacitaires permettaient au CHU de passer d’un scénario de 32 à 100 lits de médecine sur le site Nord du CHU. Au-delà, il était prévu de déployer des capacités sur le site Sud du CHU.



L’expérience de la 1ère vague liée à la COVID-19 a mis en exergue l’impact fort de cette organisation pesant sur les services du site Nord, au niveau des tensions sur ses capacités d’hospitalisation mais aussi de l’activité opératoire. De même, le CHU connaît, depuis la fin du confinement, une reprise très soutenue de son activité d’hospitalisation et de chirurgie, avec un taux d’occupation global de près de 90%, limitant ses marges de manoeuvre.



Le CHU met donc en oeuvre une nouvelle organisation, permettant, en tant que CHU bi-sites, d’assumer cette mission de recours de la prise en charge de patients COVID-19 sur ses deux sites de St Denis et de St Pierre.



1. Augmentation des capacités de réanimation sur le site Sud du CHU



Sur son site Sud, 2 lits supplémentaires de réanimation seront opérationnels dès le 28 août, et 4 lits supplémentaires seront également armés d’ici le 4 septembre.



Dans ce cadre, une déprogrammation graduelle, et au cas par cas, pourrait être réalisée afin de dégager des capacités en réanimation, mais aussi permettre le déploiement de personnels médical et soignant supplémentaires et nécessaires.

Il est rappelé que la capacité totale en réanimation du CHU pourrait atteindre 85 lits sur les deux sites du CHU, et jusqu’à un maximum de 95 lits.



2. Ouverture d’une unité de médecine COVID au CHU Sud



Une unité médicale de 12 lits pouvant prendre en charge des patients atteints de la COVID-19 sera déployée au CHU Sud dès le 26 août 2020.



Ainsi, les patients nécessitant une hospitalisation liée à la COVID-19 pourront être pris en charge dans cette unité au sud.

Renforcement des liens et partenariats avec les établissements de santé publics et privés



Par ailleurs, le CHU met en place l’ensemble des leviers dont il dispose pour optimiser la prise en charge des patients dans le cadre de la gestion de cette crise et repousser au maximum le seuil critique :



- Limitation des entrées programmées en lien avec les secteurs de soins

- En lien avec les autres établissements de santé publics et privés, mise en place d’une gestion partagée des disponibilités de lits au niveau régional et fluidification des sorties des patients

- Déprogrammation concertée et limitée au strict nécessaire concernant les blocs opératoires afin de récupérer des capacités de réanimation



En effet, la pathologie liée à la COVID-19, maladie infectieuse émergente, persistera probablement de nombreuses semaines, et jusqu’à l’arrivée d’une vaccination efficace.



L’épisode critique actuel nécessite ainsi une adaptation constante et une modification de l’organisation de la prise en charge des patients COVID-19. Cette organisation pourra être adaptée et renclenchée lors de chaque crise.