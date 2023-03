Communiqué Ouverture d’une salle d’accouchement "nature" au CHU Nord

Accoucher dans une salle « nature » est désormais possible au CHU de La Réunion. En réponse aux projets de naissance de certains couples, les professionnels ont été amenés à repenser la prise en charge des patientes à bas risque obstétrical dans une maternité de type 3. Par N.P - Publié le Mercredi 1 Mars 2023 à 15:03

Le communiqué :



Cette nouvelle salle d’accouchement du CHU Nord offre un espace paisible qui permet aux futures mamans qui le souhaitent de donner naissance de la façon la plus naturelle possible, sans médicalisation excessive. Elle a été conçue afin de proposer un espace au confort et à la sécurité optimale pour les mamans et leurs nourissons.



Les futures patientes disposeront d’installations inédites telles que des bains de naissances, des ballons, liane ou coussins afin d’aider les femmes à trouver la positon la plus confortable possible durant le travail puis l’accouchement.



Les bienfaits de l’accouchement physiologique sont nombreux, il permet notamment de donner la vie de façon plus détendue et dans un confort optimal ce qui peut contribuer à réduire les douleurs. De même, les mamans ayant accouché de façon physiologique ont souvent des temps de récupérations plus courts, ce qui permet un retour à la maison plus rapide.



Ainsi, le service de gynéco-obstétrique propose à présent :

- une salle dite nature ou physiologique,

- un accompagnement des patientes moins technicisé, permettant aux couples de se réapproprier ce moment par une liberté de mouvement et d'actions

- Baignoire, liane, ballons et lit d’accouchement

- une équipe formée à ce type d’accompagnement

- dans une ambiance est propice à la détente, la douceur et le cocooning.



Cet espace est situé au sein de la salle de naissance. Ainsi, il est à proximité immédiate, si un transfert est nécessaire vers un accouchement classique ou par césarienne.