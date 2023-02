Communiqué Ouverture d’une permanence d’accès aux soins de santé (PASS) périnatale au GHER

Afin de répondre aux besoins de prise en charge des femmes enceintes en situation de grande précarité, le Groupe Hospitalier Est Réunion propose, depuis janvier dernier, une permanence d’accès aux soins de santé (PASS périnatale). Par Zinfos974 - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 10:59

Le communiqué :

La précarité se manifeste au quotidien dans l’analyse de la pratique à la maternité et démontre que la mise en place d’une permanence d’accès aux soins en santé à orientation périnatale est bien en adéquation avec le profil et les attentes des patientes. Cette permanence permet d’optimiser et d’adapter les missions médico-psychosociales du GHER dans la lutte contre l’exclusion auprès d’un public cible identifié et repéré.

La mise en place de ce service répond au besoin d’élaborer un parcours de soins périnataux au sein du pôle Femme Mère Enfants pour une patientèle en situation de grande précarité, avec ou sans droits ouverts, et adapté aux enjeux de la naissance et de la parentalité. Ce parcours se veut global avec une prise en charge à la fois médicale, sociale et psychologique.

Il fait suite à l’ambition portée par la mesure 27 du Ségur de la Santé de renforcer les dispositifs visant à lutter contre les inégalités de santé, les PASS étant des dispositifs médico-sociaux créés par la loi du 22 Juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Il existe 8 PASS à La Réunion : 5 PASS généralistes et désormais 3 PASS périnatalité, avec l’ouverture de la PASS périnatale du GHER.

L’objectif de la PASS périnatale est simple : Améliorer simultanément l’accès aux droits, l’accès aux soins et l’accompagnement psychosocial, afin de permettre aux parents en situation précaire de mieux assumer leurs responsabilités, notamment la protection de leur enfant.

La PASS (périnatale) du GHER propose un large panel de prise en charge mais aussi d’aides à destinations des patientes les plus précaires :

Démarche préventive des problématiques de santé publique dans le champ périnatal.

Consultations gratuites avec une Sage-Femme

Soutien dans les démarches administratives

Prise en charge de médicaments et/ou examens Ces prestations peuvent être proposées aux patientes se trouvant confrontées à des situations particulières : Absence totale ou partielle de couverture sociale

Rupture de logement ou hébergement

Rupture de ressources

Mères mineures

Isolement social

Difficultés sociales et situation de précarité (violences intrafamiliales, addictions, handicap, illettrisme...)

Irrégularité de séjour La PASS périnatalité assure la gratuité des soins et propose aux patientes concernées des consultations anténatales et post-natales, avec délivrance de médicaments, et examens complémentaires pris en charges à 100%

L’équipe est composée d’une Sage-Femme et d’une Assistante Sociale.

Informations générales :



Permanence de la PASS Périnatalité Niveau 2 après la pédiatrie Porte J2-214

Lundi 9H00 – 12H00

Mercredi 9H00 – 12H00 Pour toutes informations et/ou prise de rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à 15h30

Tel : 0262 98 83 59

Fax : 0262 98 83 41

Mail : passperinatalite@gher.fr