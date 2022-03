Ouverture d’une nouvelle déchèterie éphémère à Bellemène, ce samedi 5 mars 2022

* Le Trokali Mobile fonctionne sur le même principe que les Trokali que vous pouvez retrouver dans certaines des déchèteries. Apportez des objets en bon état qui ne vous servent plus ou récupérez sur place les objets de votre choix pour leur donner une deuxième vie ! Kosa i lé ? La déchèterie éphémère est un service de proximité, complémentaire à vos déchèteries « fixes » et à la collecte des déchets en porte-à-porte, Elle est ouverte sur un lieu et un temps définis, avec des rendez-vous à fréquence régulière dans le temps. Vous pouvez y apporter : vos déchets végétaux vos encombrants vos Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E)