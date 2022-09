Communiqué Ouverture d’une nouvelle Fourmizière au Port : les bailleurs sociaux s’engagent pour le tri

Voici le communiqué de presse de Fourmize au sujet du déploiement du service de tri à la source sur la commune du Port : Par NP - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 13:04

Une nouvelle fourmizière ouvre aujourd’hui au Port, en partenariat avec la SHLMR, la SEMADER, la SODIAC et la SIDR. Les bailleurs sociaux se sont réunis pour une collaboration avec la ville du Port et le TCO à travers Fourmize pour proposer un service innovant de tri à la source des déchets recyclables.



Ce projet, porté par Fourmize répond à la démarche RSE des différents partenaires. L’objectif est de changer les pratiques en responsabilisant et motivant chacun à devenir un acteur environnemental, et obtenir de meilleures performances de collecte.



Installée au cœur des immeubles du quartier R. Carpaye du Port, la fourmizière permettra à la population de la ville de bénéficier d’un point d’apport volontaire de plus pour les 10 matières collectées : aluminium, cartonette, acier, papier, PEBD, PEHD, PET, textile, verre et petits électro-ménagers.



Inscrits sur l’application Fourmize, les locataires rejoindront la communauté des + de 5200 foyers qui déposent chaque jour ses déchets recyclables triés dans nos points d’apports volontaire en échange de mizes (points).



Les Mizes cumulées peuvent être utilisées chez nos partenaires sur l’ile.

Un service complémentaire : la collecte des encombrants



Sollicité par les bailleurs sociaux, Fourmize proposera également un nouveau service dédié aux locataires des quartiers Titan et Rico Carpaye en test : le ramassage des encombrants au pied de l’immeuble.



La collecte se fera au pied des immeubles, sur rendez-vous :

1. Le locataire fait la liste de ses encombrants

2. Le locataire appelle Fourmize pour valider sa liste et prendre rendez-vous

3. Fourmize retrouve le locataire en bas de chez lui pour récupérer les encombrants

4. Le locataire est récompensé de 10 mizes pour 1 kg d’encombrants



Les encombrants collectés : ameublement (canapé, table, chaise, armoire, matelas, sommier, …), gros électroménager (lave-linge, réfrigérateur, gazinière, …), autres équipements (vélo d’appartement, appareil d’équipement sportif, puériculture, …)