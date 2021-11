Revenir à la Rubrique TCO Ouverture d’une déchèterie éphémère sur le centre-ville de La Possession

Le TCO et la ville de La Possession ont convié ce matin les habitants, notamment ceux du centre- ville et du quartier de Camp Magloire situé à proximité, à l’ouverture officielle de la déchèterie éphémère implantée pour une matinée (de 8h à 12h) sur le parking situé angle rues Emmanuel Texer et Baptiste Justin. À la mi-journée, l’équipe d’accueil a comptabilisé 75 usagers au rendez- vous.



Ce service de proximité est proposé aux usagers en complément de la collecte des déchets en porte-à-porte et des équipements déjà implantés sur la commune (déchèterie de Saint-Laurent et déchèterie éphémère de Dos d’Âne). Les usagers peuvent venir y apporter leurs déchets végétaux, leurs encombrants et leurs Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E). Le rendez-vous est désormais donné chaque 2e samedi du mois, de 8h à 12h.



Comme l’a annoncé Emmanuel Séraphin, président du TCO, lors d’un précédent Bureau communautaire, l’intercommunalité a décidé de déployer dès cette fin d’année des déchèteries éphémères. L’objectif est de rendre ce service encore plus accessible aux usagers, de par leur proximité. Ce dispositif participe, entre autres, à la lutte contre les dépôts sauvages et à la prévention des gîtes larvaires dans le cadre de la lutte contre la dengue.



À l’occasion de son ouverture officielle ce samedi 13 novembre 2021, Jocelyne Dalèle (élue de la Commission Environnement du TCO et élue de La Possession déléguée à l’Environnement) et les équipes dédiées ont accueilli les premiers usagers de la déchèterie éphémère située en centre-ville de La Possession. Les visiteurs ont pu profiter des animations spécialement proposées pour l’occasion : une sensibilisation ludique par les médiateurs du TCO (informations sur le fonctionnement des déchèteries, respect du calendrier de collecte des déchets, prévention des dépôts sauvages, ...) et la présence du Trokali Mobile. Sur le même principe que le Trokali, un espace de brocante gratuite que l’on peut retrouver dans certaines déchèteries de l’Ouest, les usagers ont pu apporter des objets en bon état qui ne leur servent plus ou récupérer sur place les objets de leur choix pour leur donner une deuxième vie !



Ce sont autant de déchets (ou plutôt des ressources !) qui n’iront pas à l’enfouissement. En avant-première, les médiateurs du TCO ont annoncé à leurs visiteurs la 2e édition de Trokafèt qui se tient dans les 4 Trokali jusqu’au 10 janvier 2022, dans le cadre des fêtes de fin d’année. Le troc et la récup’ participent pleinement à l’un des objectifs du TCO : la réduction des déchets. « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas » !

Visite de la déchèterie éphémère par une délégation mahoraise

Parmi les visiteurs du jour en début de matinée, Jocelyne Dalèle (élue de la Commission Environnement du TCO et élue de La Possession déléguée à l’Environnement) et Christian Jolu (élu de La Possession, délégué à la coopération), ont eu le plaisir d’accueillir une délégation mahoraise. En séjour dans l’île, à l’occasion du Congrès de l’ACCD’OM (Association des Collectivités et Communes d’Outre-Mer), la délégation mahoraise en a profité pour visiter entre autres des équipements du TCO : la déchèterie de l’Hermitage les Bains (courant cette semaine) et la déchèterie éphémère du centre-ville de La Possession (ce samedi 13 novembre), dans la perspective d’implanter prochainement des déchèteries à Mayotte.



Étaient notamment présents dans cette délégation mahoraise : Monsieur Houssamoudine Abdallah, Président du SIDEVAM976 (Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte) et maire de la commune de Sada, ainsi que Monsieur Chanoor Cassam, Directeur Général des Services du SIDEVAM976.



2 autres déchèteries éphémères ouvrent prochainement sur Saint-Paul...



▪ Vue Belle : Rendez-vous tous les 3e samedis du mois, de 8h à 12h, au niveau du parking à proximité de l’ancienne usine ► Ouverture officielle le samedi 20 novembre 2021



▪ La Plaine – Bois de Nèfles : Rendez-vous tous les 4e samedis du mois, de 8h à 12h, à proximité du parking collège Jules Solesse ► Ouverture officielle le samedi 27 novembre 2021



Un apport volontaire encouragé par l’implantation d’un vaste réseau de déchèteries dans l’Ouest, le plus dense de La Réunion



Le réseau actuel des 14 déchèteries du TCO permettent aujourd’hui de collecter près de 20% des déchets des ménages, soit plus de 25 400 tonnes en 2020 sur un tonnage global de près 128 900 tonnes. Pour précision, cette quantité de déchets collectés comprend 24 000 tonnes de déchets non dangereux (encombrants, déchets végétaux, gravats, cartons, Placoplatre®) et 1700 tonnes de déchets dangereux (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, huiles, batteries, piles, lampes/néons).



Sur le territoire de la côte Ouest, ce sont plus de 220 000 passages d’usagers par an. Les résultats de l’enquête de satisfaction menée en décembre 2020, indiquent que près de 3 usagers sur 4 fréquentent les déchèteries du TCO. Le geste d’apport volontaire en déchèterie est désormais ancré et le TCO salue l’évolution des comportements, vers plus de responsabilisation citoyenne. Ces efforts restent à poursuivre, de manière soutenue et plus large, pour une amélioration durable de notre cadre de vie.



