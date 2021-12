Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Ouverture d’une déchèterie éphémère à la Plaine–Bois-de-Nèfles L’ouverture des déchèteries éphémères dans l’Ouest se poursuit, après celle du centre-ville de La Possession, le 13 novembre et celle de Vue Belle à Saint-Paul, le 20 novembre…

Nous publions en intégralité l’article du TCO relatif à cette actualité.



Samedi 27 novembre 2021, le Territoire de la Côte Ouest et la Ville de Saint-Paul ont invité les habitants de La Plaine et de Bois-de-Nèfles à découvrir leur nouveau point de collecte mensuel situé sur le parking à côté du collège Jules-SOLESSE.



Ce service de proximité est proposé aux usagers en complément de la collecte des déchets en porte-à-porte et des déchèteries déjà implantées sur la commune. Les usagers peuvent venir y apporter leurs déchets végétaux, leurs encombrants et leurs Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E).



Le rendez-vous est désormais donné chaque 4e samedi du mois, de 8h à 12h.Trois déchèteries éphémères ont été déployées en cette fin d’année sur le territoire de la côte Ouest. D’autres sont à venir prochainement, sur des quartiers éloignés des déchèteries « fixes »…

L’objectif est de rendre ce service encore plus accessible aux usagers, de par sa proximité. Ce dispositif participe, entre autres, à la lutte contre les dépôts sauvages et à la prévention des gîtes larvaires dans le cadre de la lutte contre la dengue.



À l’occasion de son ouverture officielle ce samedi 27 novembre 2021, Laëtitia LEBRETON, Conseillère Municipale de Saint-Paul (et vice présidente du TCO déléguée à l’errance animale), Philippe LUCAS (vice président du TCO délégué à la gestion des déchets), Denise DELAVANNE, Conseillère Municipale de Saint-Paul (et vice présidente au TCO), Hélène ROUGEAU, Adjointe de Saint-Paul ( et élue de la Commission Environnement du TCO), Salim NANA-IBRAHIM, Adjoint de Saint-Paul (et élu de la Commission Environnement du TCO), et les équipes dédiées ont accueilli les premiers usagers de la déchèterie éphémère de La Plaine–Bois-de-Nèfles.

Ils étaient près d’une centaine au rendez-vous pour déposer leurs déchets préalablement triés.





