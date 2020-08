Ouverture d’une concertation

Vous pouvez en prendre connaissance ci-dessous en le téléchargeant ici Ce Dossier d’information en mairie (DIM) était réceptionné en mairie le 19 août et est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie de proximité de Plateau Caillou (26 bis Avenue Paul-Julius-Benard) aux jours et heures d’ouverture du public ainsi que sur le site internet de la mairie.Les observations pourront être consignées :Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS (Application du Droit des Sols) et à la mairie de proximité de Plateau Caillou.Par ailleurs, l’opérateur dépêchera un représentant à la mairie de proximité de Plateau Caillou le vendredi 11 septembre 2020 de 9 heures à 11 heures; il se tiendra à la disposition du public pour recevoir toutes les observations.Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr