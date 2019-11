La ville de Saint-Paul publie un avis au public pour l’ouverture d’une concertation préalable. Celle-ci démarre ce lundi 25 novembre et se poursuivra jusqu’au 13 décembre 2019La parcelle concernée : CZ 752, 85 Rue du Général-de-Gaulle. Les observations pourront être consignées dans un registre tenu à la disposition du public au service Application du droit du sol et à la mairie de proximité de Saint-Gilles-les-Bains et par e-mail (urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr).Par ailleurs, l’opérateur dépêchera un représentant à la mairie de proximité de Saint-Gilles-les-Bains le jeudi 5 décembre, de 10 à 12 heures. Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir toutes les observations.Vous pouvez prendre connaissance du dossier d’information (DIM) ci-dessous en le téléchargeant. Le DIM pour le projet de Saint-Gilles-les-Bains à découvrir ici et ici