Rubrique sponsorisée Ouverture d’un espace de dépistage et de vaccination à St-Leu

Par Mairie de Saint-Leu - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 18:03





A compter de ce vendredi 14 janvier 2022, il sera possible, devant le cabinet du Docteur Ah-Mouck de réaliser : les tests antigéniques,

les tests PCR,

la vaccination. L’accueil se fait sans rendez-vous du lundi au dimanche de 7h à 11h au 42 bis, rue Adrien Lagourgue, 97424 Piton Saint-Leu. À la suite de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 mais aussi de la demande de dépistages, la Ville de Saint-Leu informe les usagers de la mise en place d’un dispositif spécial, avec des professionnels de santé de Saint-Leu.A compter de ce vendredi 14 janvier 2022, il sera possible, devant le cabinet du Docteur Ah-Mouck de réaliser :L’accueil se fait sans rendez-vous du lundi au dimanche de 7h à 11h au 42 bis, rue Adrien Lagourgue, 97424 Piton Saint-Leu.