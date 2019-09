Ouverture ce lundi du procès du Médiator

C'est ce lundi 23 septembre que s'ouvre le procès hors norme du Mediator à Paris. 14 prévenus, 11 personnes morales des laboratoires Servier et de l’Agence nationale de sécurité du médicaments seront jugés pour " tromperie aggravée par la mise en danger de l’homme", "escroquerie", "blessure involontaire" et "homicide involontaire".450 avocats, des mois de débats et plus de 4 500 parties civiles et parmi celles-ci, plusieurs dizaines de victimes réunionnaises, représentées par Me Alain Antoine.