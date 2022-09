Ouverture à la circulation des voies côté mer de l’ancienne route du littoral, de La Grande Chaloupe vers Saint-Denis

La présidente du Conseil Régional, Huguette Bello, informe les automobilistes qu’à partir de ce vendredi 30 septembre 2022, les usagers circulant dans le sens La Possession-Saint-Denis emprunteront les voies côté mer de l’ancienne route du littoral entre la Grande Chaloupe (km 8+500) et les potences (km 3+500) avant d’entrer dans Saint-Denis.



Le côté mer de la route du littoral étant moins exposé aux risques de chute de blocs, cela permettra de ne plus avoir à opérer de basculements sur ce tronçon en cas de fortes pluies. A noter toutefois qu’en cas de fortes houles exceptionnelles, la circulation pourra être rebasculée côté montagne.



Cette nouvelle configuration sera effective le vendredi 30 septembre prochain à 5H00 du matin.



L’ouverture de la totalité des voies de la digue et du viaduc de la nouvelle route du littoral entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe dans les 2 sens, est prévue aux alentours du mois de février 2023.