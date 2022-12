A la Une . Outrage dans un centre de vaccination à St-André : Les deux antivax sanctionnés en appel

Pour exprimer leur désaccord concernant la politique de lutte contre le Coronavirus, deux individus avaient investi le centre de vaccination de Saint-André en août 2021. Condamnés à 1.000 euros d'amende pour avoir outragé la directrice, ils ont de nouveau plaidé leur cause devant la cour d'appel. Par IS - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 13:23





Le tribunal n'avait pas partagé cet avis et ils Lors de leur procès devant un premier juge, les avocats de Teddy Alamèle, 51 ans, et de Pascal Papou, 48 ans, avaient plaidé la relaxe . Car le jour des faits, les prévenus estiment que la victime n'avait pas été identifiée comme cheffe de centre dans une mission de service public.Le tribunal n'avait pas partagé cet avis et ils avaient été condamnés chacun à 1.000 euros d'amende pour avoir fait irruption au centre de vaccination de Saint-André "afin qu'on [leur] explique ce qu'il y a dans ce vaccin". La discussion s'était quelque peu envenimée jusqu'à ce que la directrice du centre, médecin chargée d'une mission de service public, soit outragée par l'éducateur et le psychologue.

La scène avait été en partie filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux.



Comme ils l'avaient annoncé à l'issue de leur première condamnation, les deux mis en cause ont fait appel de cette décision. Lors de l'audience qui s'est déroulée le 15 septembre dernier, le représentant de la société a proposé à la cour de prononcer la même peine que le tribunal.



La cour vient de rendre sa décision ce jeudi. Teddy Allamèle et Pascal Papou devront payer solidairement la somme de 1.500 euros afin d'indemniser la victime.