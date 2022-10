Outils et conseils de bricolage pour les familles démunies avec le dispositif BRICOBUS

Au-delà des projets d’auto- réhabilitation, BRICOBUS est un dispositif solidaire qui permet de rencontrer des professionnels de l’habitat, d’avoir des conseils en bricolage pour réaliser des travaux d’entretien afin d’améliorer le confort des foyers qui ne sont pas éligibles aux aides de droit commun en amélioration de l’habitat.

Officiellement lancé au mois d’août 2021, le dispositif BRICOBUS Rural mis en place par les Compagnons Bâtisseurs, en complément au BRICOBUS urbain, se déplace sur tout le Territoire de la Côte Ouest pour venir en aide aux ménages défavorisés dans leur projets de rénovation. En lien avec l’ensemble des acteurs locaux, l’association recueille les signalements des situations de mal logements repérés sur le territoire en matière d’insalubrité, non-décence et précarité énergétique.Ce projet bénéficie des aides du plan de relance « France Relance » et des financements des communes, de la CAF et de la Fondation Abbé Pierre et du TCO qui l’a inscrit dans son plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne.L’intercommunalité a recensé sur son territoire environ 5000 logements indignes avec des impacts considérables sur les budgets des familles en termes de consommation d’énergie. Il est donc important de mettre en place une démarche collective dans la lutte contre la précarité énergétique et d’accompagner les chantiers en cours sur l’ensemble du territoire, dans les hauts, mi- pentes et sur le littoral.En plus du prêt de l’outillage, des conseils techniques, des ateliers bricolage, proposés aux habitants vivant dans des conditions précaires, BRICOBUS assure donc un lien social luttant contre l’isolement. Inscrite dans une démarche écologique, le TCO a déjà entamé une dizaine de chantiers sur Saint-Paul et La Possession. A court terme, d’autres verront le jour sur Trois Bassins et Saint-Leu.