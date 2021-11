Out’ boutey plastik i fé voyaz a ou…

Le principe est simple ! Du 22 au 27 novembre 2021, pour 10 bouteilles plastiques amenées en gare ou en agence pour les recycler, 2 tickets Kar’Ouest gratuits vous seront remis sur votre carte personnalisable, dans les gares routières de Saint-Paul et du Port et dans les agences de La Possession, La Saline, Trois-Bassins et Saint-Leu.Et si vous n’avez pas de carte, les agents de kar’ouest se feront un plaisir de vous en remettre une ! Participez aussi au jeu concours et vous gagnerez peut être 1 mois d’abonnement à Mobi’ouest (service de location de vélos électriques) et 10 entrées à Kélonia (la “ferme tortues”).Il vous suffit de vous rendre sur la page facebook de kar’ouest ou de cycléa et de suivre les instructions.Cette opération commune entre le TCO, le réseau Kar’Ouest et Cycléa , en collaboration avec Kélonia , la SEOR et Handi Bouchons Réunion, s’inscrit dans le cadre d’une collaboration renforcée pour préserver la nature réunionnaise.En 2020, à La Réunion, 63% des pétrels soignés avaient subi des blessures liées au plastique. Concernant les tortues, 69.4 % d’entre-elles, toutes espèces confondues, ont été déjà ingéré du plastique ou se sont retrouvées emmêlées dedans.