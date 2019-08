Ouragan/Typhon: "Bailu" pourrait frapper le Sud de Taiwan dans moins de 2 jours au stade de cyclone

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

Voir vidéo explicative en bas de page.

1: petit point sur l'activité cyclonique dans le monde. Une activité qui reste sensiblement en dessous de la normale ce mois d'Août.

Août et Septembre sont les deux mois de l'année les plus actifs en moyenne avec les typhons du Pacifique Nord-Ouest qui s'ajoutent normalement aux ouragans du Pacifique Nord-Est et de l'Atlantique.



A l'heure actuelle 3 systèmes baptisés sont suivis dans le monde:



1:

la dépression tropicale CHANTAL(04L)

qui n'est que le 4è système de l'Atlantique Nord cette saison se meurt sur les eaux plus fraîches du Nord-Est de l'Atlantique à quelques 1300km au Sud-Est de Saint Pierre et Miquelon et à 3000km à l'Ouest des côtes portugaises.



Selon les analyses de la Noaa la saison cyclonique pourrait s'emballer un peu en Septembre sur l'Atlantique qui pour le moment est demeuré pratiquement atone.



2: sur le Pacifique deux systèmes sont observés aux deux extrémités du plus vaste océan.

La forte tempête tropicale IVO(10E)

est située à 1000km à l'Ouest Sud Ouest des côtes mexicaines. La prévision actuelle maintient le système en mer avec un pic d'intensité dans les prochaines 36h au premier stade d'ouragan ( ce qui correspond à une forte tempête tropicale à la limite du cyclone pour nous) avant qu'il ne finisse par péricliter sur les eaux plus fraîches au large de la Basse Californie .



Enfin sur le Pacifique Nord Ouest

la tempête tropicale modérée BAILU(12W)