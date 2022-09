A la Une . Ouragan Ian : Un lien possible entre changement climatique et intensification rapide des phénomènes

L'ouragan Ian, l'un des plus puissants à frapper les États-Unis, s'est abattu sur la Floride ce mercredi. L'État a dû faire face à des vents supérieurs à 250 km/h, des submersions marines et des inondations catastrophiques. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 09:43

Considéré comme "extrêmement dangereux", l’ouragan Ian a atteint la Floride ce mercredi, peu après 23 heures (heure Réunion), a rapporté le Centre national des ouragans américain (NHC). Le système a déjà provoqué de catastrophiques inondations, certains quartiers ressemblant à des lacs. Un bateau transportant des migrants a chaviré et vingt personnes restaient hier portées disparues.



Dans la soirée, 2 millions de foyers étaient privés d’électricité dans l'Etat, selon le site PowerOutage, recensant les coupures de courant.



Ouragan historique



Cet ouragan serait "historique", selon les services météorologiques du pays (le phénomène a été classé en catégorie 4, sur les 5 que compte l’échelle de Saffir-Simpson, avant de rétrograder en catégorie 3).



Ian doit se déplacer sur les terres ce jeudi et devrait émerger au-dessus de l’Atlantique ouest d’ici ce soir.



Le système avait déjà frappé Cuba mardi alors qu'il était classé en catégorie 3, avant de se diriger vers le golfe du Mexique. Deux personnes ont été tuées dans la province occidentale de Pinar del Rio, selon un média d’Etat cubain.

Des risques accrus par le changement climatique



L'intensité de cet ouragan doit être mise en parallèle avec le réchauffement des océans. En effet selon le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), la proportion d’ouragans particulièrement intenses (catégorie 4 et 5) devrait augmenter de 10 % par rapport à l’ère préindustrielle avec un réchauffement de +1,5 °C, de 13 % à +2 °C et de 30 % à + 4 °C.

Selon Gary Lackmann, professeur de sciences atmosphériques à l'université d'Etat de Caroline du Nord (Etats-Unis), plusieurs études ont d'ailleurs démontré un "lien possible" entre le changement climatique et l'"intensification rapide" des phénomènes.

🌊 Scène surréaliste à Fort Myers (Floride) ! Les rez-de-chaussée ont été engloutis et l'ouragan Ian pousse les bateaux dans les rues ! (© Shannon Orlandini) D'autres images au https://t.co/ipRkrqN9VB pic.twitter.com/pl66z0cypX

— Météo Express (@MeteoExpress) September 28, 2022



🌀 UN MONSTRE : L'ouragan #Ian, l'un des plus puissant à frapper les États-Unis, s'abat sur la Floride à la limite de la catégorie 5 avec des vents à +de 250 km/h. "Des submersions marines, des vents, et des inondations catastrophiques" sont en cours, annonce le NHC. #HurricanIan pic.twitter.com/ADRT3MTN58

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 28, 2022