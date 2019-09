Ouragan Dorian: Le bilan s'alourdit et s'élève à 43 morts

Après avoir atteint la catégorie 5, Dorian est désormais en catégorie 1 et se dirige à présent vers le Canada. Malgré sa rétrogradation, l'ouragan, restant immobile, a continué à faire des dégâts et de nombreuses victimes aux Bahamas.



Le bilan s'élève désormais à 43 morts sur l'archipel. "L'on s'attend à ce que ce nombre augmente de façon significative", a déclaré Erica Wells Cox, la porte-parole du Premier ministre bahaméen Hubert Minnis, comme le rapportent nos confrères de BFM TV.



Les rescapés de ce désastre ont commencé à évacuer les lieux depuis ce vendredi. Ils ont ainsi quitté l'île d'Abaco avec un ferry pour rejoindre le port de Nassau. Des centaines et des centaines d'habitants fuient ainsi la désolation de leur île. En effet, plus de la moitié de l'île a été détruite par l'ouragan.



Un second ferry devrait faire le lien. Des milliers de personnes sont encore sans abri. "Selon l'ONU, 70.000 personnes ont besoin d'une aide immédiate dans cet archipel des Caraïbes: eau, nourriture, médicaments...", précise de nouveau BFM TV. 85 tonnes de vivre devraient être envoyées dans les trois prochains mois.