Courrier des lecteurs Oui, il faut que notre société réunionnaise change non plus avec des mots mais avec des actes

« De 2003 à 2008, quelques Réunionnais ont repris avec COLL’AIR le combat d’Echanges Sans Frontières du Dr Gilbert GERARD pour « qu’un juste prix des billets d’avion » établisse l’égalité de citoyenneté française et européenne entre tous les Réunionnais et ne soit pas le privilège d’une minorité élitiste, politique, administrative, financière, économique. Face à l’autisme de Paul VERGES avec sa Maison des Civilisations, ce combat baptisé « continuité territoriale », repris de façon très opportuniste, a porté ses fruits en 2010 avec l’élection de Didier ROBERT qui s’est empressé d’en mettre en œuvre une caricature très efficace pour asseoir solidement son ancrage politique à la Réunion.



Aujourd’hui, à la Réunion, comme dans toute la France, le combat des gilets jaunes est le vrai combat pour de vraies Liberté, Egalité, Fraternité, qu’une nouvelle classe sociale « les riches et les politiciens leur complices intéressés », une minorité conséquente, puissent jouir pleinement de leurs exorbitants privilèges sur une importante majorité du peuple. Si huit années de « continuité territoriale » ont masqué aux yeux de trop nombreux Réunionnais l’inexistence de vraies Liberté, Egalité, Fraternité, et surtout un juste accès au Droit de vivre comme notre époque devrait le permettre au plus grand nombre, elles ne peuvent plus masquer les privilèges démesurés que l’argent apportent aux « très riches et à leurs soutiens » sur le dos des pauvres de plus en plus nombreux et de plus en plus diversifiés.



Oui, il faut que notre société réunionnaise change non plus avec des mots mais avec des actes. Mais il faut qu’elle change très vite dès aujourd’hui en partageant plus équitablement les richesses, en respectant TOUTE sa population, sa Nature insulaire et son Environnement. Notre Terre ne changera de façon positive pour nos enfants et nos petits enfants que si, dès aujourd’hui de façon réelle efficace, nous changeons de façon solidaire les rapports économiques, sociaux, financiers au sein de notre île. Si en métropole, le pouvoir s’appuie sur « les casseurs » pour essayer de dévoyer l’extraordinaire combat pour les véritables valeurs de la République mise en coupe réglée au profit des TRES RICHES, dans notre île, des « gilets jaunes » au service des politiciens actifs complices des TRES RICHES possesseurs de l’argent dont eux, leurs familles et leurs « dalons » profitent abondamment du ruissellement, tentent le même dévoiement inacceptable.



Les Réunionnais, comme les Français, ne doivent pas être dupes et ensembles agir, unis, pour qu’enfin la devise de notre République redevienne une réalité quotidienne pour l’immense majorité. Au boulot !!!



Antoine FRANCO ex-président de COLL'AIR aujourd'hui « gilet jaune » passionnément par conviction »





