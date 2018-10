Oui au mariage des prêtres catholiques

Comme vous, je suis submergé via les médias, par des déclarations dénonçant des actes sexuels de prêtres et contraires à leur engagement religieux, envers de jeunes ados.



J’en suis saturé, j’ai une grande compassion pour les victimes et leurs familles, mais j’attribue cette état de fait à la complicité de l’Eglise. Eglise hermétique et obtuse quant à la reconnaissance et à la prise en compte de ce phénomène qui n’a rien de récent….

J’ai gardé en mémoire une réflexion de mon oncle, athée, mais historien des Eglises à mon père au sujet du célibat des prêtres : « Jacques, que fais-tu de la masturbation » ?



Si les diacres sont, pour la plupart mariés, les prêtes ont fait vœux d’abstinence sexuelle. Jusque là, cet engagement est respectable, leur sacerdoce étant consacré essentiellement à Dieu. Mais la nature reprend ses droits. Là, je m’adresse aux hommes, bien sûr !



Messieurs, nous avons tous découvert l’éjaculation spontanée, jeune ado, sous la douche ou sous nos drap un soir. La nature et la maturité venant, les pulsions, même involontaires sont là. Si nous sommes donneurs de sperme dans un centre médical, il vous est confié des revues porno pour vous « inspirer » ! Dans un moment de solitude, vous vous inspirez de rêves érotiques…..



L’Eglise est contre l’avortement, et pourtant, la masturbation tue des spermatozoïdes par définition reproducteurs. L’Eglise cache les actes délictueux de ses prêtres envers de jeunes innocents Pourquoi ? L’Eglise n’a toujours pas compris que le prêtre, avant de s’engager, est avant tout un homme obéissant aux règles implacables de Mère Nature.



Oui au mariage des prêtres.



Alain NIVET