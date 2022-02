Communiqué Oui à Mélenchon ! Oui à Le Pen ! Oui à Zemmour ! Ils doivent pouvoir concourir

Jean-Jacques Morel, lauréat de Droit Constitutionnel de la Faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence s'exprime au sujet des parrainages des candidats à l'élection présidentielle. Par NP - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 06:35

Communiqué :



Le système constitutionnel de la Vème République a conditionné la candidature à la présidence de la République a un système de présentateurs. Ce présentateur, appelé couramment « parrain », vise en nombre suffisant à écarter les candidatures fantaisistes. Le but est louable.



Mais dans la pratique politique, on s’aperçoit aujourd’hui, que l’objectif de réunir au moins 500 présentateurs est très difficile à atteindre. En effet, sauf pour les partis politiques bien implantés en métropole et en Outre-Mer (PS, LR, etc…) possédant de très nombreux élus locaux, la course aux parrainages est devenue une course d’obstacles. Les 35 000 maires constituent, il est vrai, un réservoir considérable. Mais chaque élu local voit son parrainage publié. Le simple fait d’offrir sa signature place le présentateur sous le feu des critiques des médias et des électeurs. D’où une certaine frilosité, et un refus de certains élus de parrainer qui que ce soit. Dès lors, la barrière des 500 signatures devient infranchissable même pour certains candidats qui représentent des millions d’électeurs.



Ainsi, à ce jour, Marine Le Pen n’a réuni que 366 signatures, Jean-Luc Mélenchon 370, et Éric Zemmour 291. Ces trois candidats représentent à eux seuls plus de 40% des électeurs. Que se passerait-il si, demain, l’un ou plusieurs d’entre eux étaient écartés de l’élection présidentielle ? Ce serait alors un séisme politique qui menacerait directement la démocratie.



Le système doit être modernisé, par exemple, en abaissant à 250 le nombre de parrainages requis, mais en exigeant, en outre, la signature de 100 000 citoyens.