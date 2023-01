A la Une . Ouganda : Face au coût de la vie, il décide d’arrêter de procréer après son 102e enfant

Un agriculteur ougandais a décidé d’arrêter d’agrandir sa famille après avoir eu 102 enfants. Il affirme ne plus avoir les moyens de subvenir à leurs besoins. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 3 Janvier 2023 à 07:51

Les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour Musa Hasahya. Et pour cause, cet agriculteur ougandais de 67 ans a redéfini le concept de famille nombreuse. Dans un pays où la polygamie est légale, il compte 12 femmes avec qui il a eu pas moins de 102 enfants, âgés de 6 à 51 ans. Il compte également 568 petits-enfants.



Mais face à la hausse du coût de la vie en Ouganda, touché par une forte inflation, il n’arrive plus à subvenir au besoin de ce petit monde. "Mes revenus ne cessent de baisser depuis quelques années en raison de la hausse du coût de la vie, et pendant ce temps, ma famille a continué de s’agrandir", a-t-il déclaré au Daily Mail. Il a donc demandé à ses épouses de prendre des pilules contraceptives.



Musa Hasahya a également un conseil pour ceux qui souhaitent avoir une famille nombreuse : "Je souhaite décourager les personnes qui veulent avoir plus de quatre femmes, parce que les choses ne vont pas très bien."



Un conseil qui semble marqué du sceau du bon sens.



