Communiqué Ouest : Vincent Rivière lance une pétition contre la réduction du ramassage des ordures ménagères

Vincent Rivière lance une pétition contre les nouvelles modalités de ramassage des bacs bleus. Une "mesure irréaliste et dangereuse", interpelle le candidat au élections municipales et cantonales à la Possession. Un collectif a été créé. Par NP - Publié le Mercredi 30 Mars 2022 à 11:14

Son communiqué :



A compter du 1er janvier 2024, les habitants des hauts du TCO verront leur collecte du bac bleu se faire seulement 2 fois par mois! Ce sera ensuite à tous les habitants du TCO à partir de 2028 . Deux arguments sont mis en avant pour justifier cette mesure : la loi anti-gaspillage et le coût de la collecte. Ces arguments ne tiennent pas :



En effet la loi anti-gaspillage prévoit de réduire de 15% les déchets ménagers, incitant les collectivités à faire davantage d’efforts au niveau du tri des déchets mais pas de diviser par deux le nombre de collecte.



Concernant l’argument du coût de la collecte nous estimons que le TCO doit réaliser cet effort budgétaire pour le bien être des citoyens et la préservation de l’environnement sans pour autant augmenter la TEOM , d’autres économies doivent être réalisées ailleurs!



Cette mesure qui consiste à ramasser les ordures ménagères uniquement 1 fois toutes les deux semaines est une mesure irréaliste et dangereuse : les fortes chaleurs à La Réunion, le développement des asticots, la prolifération des rats, les mauvaises odeurs, les chiens errants, les familles avec des enfants qui portent des couches, tout nous pousse à comprendre que cette mesure n’est pas applicable ici! Tous le monde n’a pas un bac à compost dans sa cour et certains habitent dans des immeubles .



Pour toutes ces raisons nous lançons



NON au ramassage des ordures ménagères 1 fois tous les 15 jours !

