Ouest : Reprise des collectes des déchets lundi

"Il est demandé aux usagers de sortir leurs bacs dès ce soir ou avant 4h30 et de les rentrer après la collecte.



Les déchèteries ouvriront au public à partir de 13h, dès lundi 3 décembre, à l'exception de celle de St Laurent (La Possession) qui a subi des actes de vandalisme et restera donc fermée jusqu'à nouvel ordre.



Nous conseillons de consulter la "Météo des déchèteries" avant de se déplacer. Cette application permet de connaître le taux de remplissage des caissons et bennes devant accueillir les déchets.