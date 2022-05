Rubrique sponsorisée Ouest 2040 ? Donnez votre avis !

Par TCO - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 09:40

L’avenir du territoire de la côte Ouest vous intéresse ? Vous avez envie d’y participer, de partager vos avis et priorités ?



Bonne nouvelle ! Vous pouvez le faire sur ouest2040.re, en renseignant le questionnaire et/ou le formulaire libre.



Lancé en milieu d’année dernière, la construction du Projet de Territoire du TCO se poursuit en ce moment même avec l’élaboration de la stratégie de développement de l’Ouest. Depuis le 19 avril, les habitants et usagers de l’Ouest sont une nouvelle fois invités à donner leur avis. Cette 2ème phase du projet de territoire a pour ambition de définir avec les citoyens les grandes priorités de développement. Les grands thèmes abordés sont les suivants : Aménagement, habitat et mobilité : quels types de logements et d’habitat privilégier ? Quels modes de déplacement prioritaires pour demain ? Quels espaces publics dans nos villes et quartiers ? …

Économie , emplois et formation : quelles filières développer pour créer de la valeur ? Quels commerces dans nos villes et quartiers ? Comment former aux métiers de demain et mieux insérer nos jeunes ? …

Environnement et écologie : comment préserver notre patrimoine naturel et nos paysages ? Quelles mesures pour mieux gérer la ressource en eau ? Quelles actions pour réduire la production de déchets ? …

Services publics et équipements : quels services publics pour demain ? Quels équipements publics développer ? Comment préserver la proximité et l’accessibilité des services publics ? …

Culture et patrimoine: quelle offre culturelle pour l’Ouest ? Comment valoriser les savoir-faire péi ? Quelle transmission de notre patrimoine ? … Le

Après cette 2ème phase, viendra celle du plan d’action.



