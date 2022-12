Le communiqué :



L’Oudinot du pouvoir d’achat, une véritable supercherie face à l’ampleur des besoins.



Ce que je note surtout, c’est la volonté du gouvernement de diviser l’Outre-Mer. Telle micro mesure s’applique dans tel territoire mais ne s’applique pas dans un autre ! À quel jeu joue le gouvernement.



Il n’y a pas eu de grandes annonces, il n’y a pas véritablement d’avancées significatives pour aucun des territoires. Tout reste flou.

Les quelques petites avancées annoncées par le ministre Carenco sont bons à prendre pour les familles ultramarines car la situation est difficile pour beaucoup.



Ces quelques petits résultats sont le fruit des combats menés par les populations et leurs représentants et non du bon cœur gouvernemental.



Nous avons pu obtenir un retour des prix des colis postaux aux tarifs d’avant juin uniquement pour les colis des particuliers, familiaux avec un plafonnement à 400 euros.



Au-delà, malheureusement, les prix vont rester exorbitants. Le problème reste entier.



Sur les loyers : c’est le résultat d’un amendement voté contre l’avis du gouvernement lors de l’examen du PLF. Donc rien de nouveau.

Sur le BQP : rien de nouveau.



Comme je m’y attendais : l’Oudinot du pouvoir d’achat présenté et vanté comme la solution à nos nombreux problèmes est bel et bien une nouvelle série de belles paroles.



Ceux qui espéraient des annonces fracassantes en sont pour leurs frais.



Mais qu’en est-il de tout le reste ? j’invite d’ailleurs la population à revoir la question que j’ai posé dans l’hémicycle au Ministre délégué chargé des Outre-Mer et sa réponse.



Il a menti en direct devant tous les députés sur : la téléphonie, l’internet, le bricolage et les pièces de voiture ! Cela a été confirmé par le Préfet hier lors de cette conférence.

Il a menti sur les prix des billets d’avion ;

Il a menti sur les prix des matériaux de constructions, sur les prix des médicaments, des mutuelles, des banques !

Il n’a rien annoncé sur les revenus, indissociables du pouvoir d’achat. Rien sur les minimas sociaux, rien pour les carburants, rien pour les personnes âgées, rien pour les étudiants, rien pour les smicards…

J’appelle les Réunionnais et l’ensemble des élus à continuer de lutter contre la cherté de la vie.

Sans rapport de force, Il n’y a rien à attendre de ce gouvernement qui abandonne les Outre-Mer.

Pas un élu responsable ne doit crier cocorico à Carenco.



En embuscade Darmanin le vrai ministre des Outre-Mer continue de torpiller la vie sociale en Outre Mer.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion