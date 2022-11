Oudinot du pouvoir d'achat : Jean-Hugues Ratenon interpelle le Gouvernement

Au moment de sa prise de fonction le 12 juillet dernier, Jean François Carenco, le ministre délégué des Outre-Mer avait dit dans son discours que "Les Outre-Mer sont sa 2ème famille". A-t-il l’habitude de maltraiter sa famille ?



Il avait ajouté "la rue Oudinot est la maison familiale reçue en héritage pour les élus des Outre–Mer". A-t-il l’habitude d’expulser des membres de sa famille ?



Il a annoncé à cette occasion qu’il va lancer l’Oudinot du pouvoir d’achat. Qu’il va réunir tout le monde.



Un peu plus tard, il a affirmé qu’il espère un accord avec les grandes surfaces, compagnies maritimes pour le fret, et fournisseurs pour fin septembre.



Il n’a pas fait ou plutôt il n’a pas réussi. Dans ce cas, quel pouvoir détient son ministère sous tutelle ?



Devant cet échec, le 20 octobre dernier, il annonce dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale, que l’Oudinot ce sera pour le 15 novembre.



Or à ce jour, nous sommes le 16 novembre et il n’y a toujours rien à l’horizon.



Si le problème du pouvoir d’achat est un jeu de ping-pong pour le gouvernement, cela se transforme en souffrance pour une grande partie de la population Réunionnaise.



De juin à aujourd’hui, il y a eu une soi-disante loi pour le pouvoir d’achat mais pas de mesures vraiment spécifique pour l’Outre-Mer. Les parlementaires Ultramarins dans une conférence de presse commune et historique l’ont dénoncé le 20 juillet.

Est-ce que dans les têtes de Gérald Darmanin, ministre de l’Outre-Mer, et dans celle de Jean François Carenco, ministre délégué : est ce que véritablement ils veulent un Oudinot du pouvoir d’achat ; ou est ce que c’est « Nou di no » au pouvoir d’achat des Ultramarins ?



Ils jouent avec des familles qui n’arrivent plus à boucler les fins de mois ; ils jouent avec les personnes âgées qui n’ont plus rien ; ils jouent avec celles et ceux qui travaillent et qui sont des travailleurs pauvres aujourd’hui.



Beaucoup ne parviennent plus à acheter de la nourriture ; à payer le loyer ; les factures de la vie courante ; des petits travaux dans la maison… tout augmente et ce gouvernement continuent de jouer avec eux.



C’est scandaleux.



Le gouvernement doit dans les plus brefs délais s’exprimer sur ce sujet.



Arête roule anou dan la farine.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion