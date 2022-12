A la Une . Oudinot de la vie chère : La Région répond qu'elle fait des efforts sur l'octroi de mer

Le Conseil régionale apporte des "précisions" suite à la présentation des résultats de l'Oudinot de la vie chère et réagit notamment aux déclarations faites sur l'octroi de mer appliqué aux produits de consommation courante et assure baisser la fiscalité pour ces produits : Par NP - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 13:16

Les différents compte-rendus de "l’Oudinot du pouvoir d’achat", dont les mesures ont été présentées ce jeudi 8 décembre 2022, appellent des précisions de la part de la Région Réunion.



Les propos selon lesquels, la collectivité régionale n’accomplirait aucun effort sur le taux d’octroi de mer de certains produits du Bouclier Qualité Prix sont inexacts.



En effet, la Région Réunion applique déjà le principe d’une taxation nulle ou faible sur des produits de consommation courante en l’absence d’une production locale.



La grille des taux actuelle de l’octroi de mer prévoit ainsi une taxation nulle sur des produits de première nécessité (pain frais, viandes, riz, lait...), certains biens culturels ou encore sur les équipements liés au développement durable.



De même, sur certains produits de consommation courante, il est appliqué une taxation faible (6,5% et 5%, dans certains cas) pour les vêtements, les chaussures, les produits d’hygiène, les produits ménagers et les équipements électro-ménagers.

75% des produits du Bouclier Qualité Prix sont ainsi taxés entre 0% et 6,5% d’octroi de mer et d’octroi de mer régional, avec l’objectif de préserver le pouvoir d’achat des foyers réunionnais.