Où sont fabriqués les cons ?

La France ne fait plus d'armes (pistolets, fusils,...etc) depuis la disparition de la manufacture de Saint-Etienne crée sous Louis XV.

Pas même les munitions ....

Si un conflit éclate , ce sera comme les masques : on passera une commande à l'Etranger !

Des Cons ou des cyniques ?

Les pièces de rechange du char LECLERC sont fabriquées en Chine et les munitions en Israël.

Les survêtements et articles de sport pour l'armée française en Tunisie et en Roumanie.

La fabrication des pistolets Sig-Sauer SP 2022 pour les forces de l’ordre est faite en Allemagne sous licence Suisse. Le fabricant Manurhin est cédé le 1er août 2018, par décision de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, au groupe de défense des Émirats Arabes Unis : Emirates Defence Industries Company (EDIC).

Les balles de nos armes militaires sont d’origine israélienne, plus de fabrications de munitions en France. L’Armée de Terre utilise désormais des fusils allemands Heckler & Koch HK 416 et des pistolets autrichiens Glock 17 ; cela valait le coup que nos grands-pères risquent leur vie pendant la guerre de 14-18 en pataugeant dans les tranchées.

Air France fait effectuer une grosse partie de ses révisions en Angleterre et au Maroc.

Les vêtements de la poste et de la SNCF sont eux aussi fabriqués en Tunisie ou en Italie via la Roumanie.

Les vêtements pour le personnel hospitalier en Corée !

Et on demande aux Français d'acheter Français !



Une seule chose est sûre, les cons sont bien "fabriqués" en France !... Et l'usine s'appelle l'ENA !



Source personnelle.