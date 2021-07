Où sera appliqué le pass sanitaire à La Réunion ?

Le pass sanitaire entrera donc en vigueur à La Réunion dans les lieux de spectacle, les lieux de culture et sportifs dès le 21 juillet comme partout en France. Voici les espaces qui seront concernés.



Pass sanitaire dès 50 personnes dans :

- Lieux de spectacle

- Stades

- Salons

- Foires

- Festivals

- Grands casinos

- Parc à thèmes (zoos...)

- Etablissements sportifs clos et couverts

- Bowling,

- Salles de jeux,

- Cinémas

- Théâtre

- Musée

- Monuments



La préfecture n'a pas encore les précisions sur les marchés forains par exemple. Pour ce qui est des centres commerciaux, la mesure ne devrait les concerner qu'à partir de début août.



Qu'est-ce qu'un pass sanitaire ?



Il y a trois façons de "valider" un pass sanitaire. Il faut avoir un schéma vaccinal complet, un test négatif de moins de 48h ou un certificat de rétablissement (un test positif de plus de deux semaines mais de moins de 6 mois).