Où retrouver les groupes de parole pour les proches de malades psychiques

L'Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques de La Réunion dévoile les dates de groupes de parole. Par NP - Publié le Lundi 6 Juin 2022 à 11:11

L'UNAFAM 974 (Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques de La Réunion) permet aux proches de malades ou handicapés psychiques.



Samedi 11 Juin 2022 à l’Espace des Solidarités de Sainte-Suzanne GROUPE DE PAROLE de l'UNAFAM : de 9h30 à 11h00.



Ce groupe de parole est animé par un psychologue.



Il rassemble des proches (parents, enfants, frères, sœurs, amis…) de malades psychiques, pour parler de la maladie psychique, schizophrénie ou bipolarité.



La participation est gratuite ; l’adhésion à l’Unafam n’est pas obligatoire mais vivement conseillée.



Un prêt de livres (sur les maladies psychiques) est accessible aux adhérents de l’Unafam.



ATTENTION : ce groupe n’est pas adapté aux malades psychiques, mais à leur famille et proches.



Les groupes de parole UNAFAM ont lieu :

- tous les premiers samedis du mois à l'hôpital de St Pierre et le prochain se tiendra le 02/07/2022,

- tous les deuxièmes samedis du mois à l’Espace Solidarités de Ste Suzanne et le prochain se tiendra le 11/06/2022,

- tous les troisièmes samedis du mois au CHOR à Saint-Paul et le prochain se tiendra le 18/06/2022,

- tous les derniers samedis du mois à l'hôpital de Bellepierre à St Denis et le prochain se tiendra le 25/06/2022