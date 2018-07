Où regarder l'éclipse lunaire?

Où se positionner pour admirer le phénomène lunaire du siècle ce soir? À 22h24, selon Météo France, il vaut mieux privilégier le Nord et l'Ouest où le temps sera plus clément . Et dans les Hauts, évidemment, comme La Montagne pour les Dionysiens ou le Maïdo pour les plus motivés et ceux qui n'ont pas peur du froid.Le lieu de préférence reste malgré tout les Makes avec son observatoire à 30 minutes de Saint-Louis. Du matériel devrait être installé pour faciliter l'observation de l'éclipse. Le lune devrait disparaître graduellement derrière l'ombre de la terre et lorsqu'elle sera totalement éclipsée, vers 23h30, elle devrait avoir une belle couleur rougeâtre.La règle générale: s'éloigner le plus possible des lumières artificielles, se munir de jumelles ou porter ses lunettes de vue, et apprécier le spectacle.