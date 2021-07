A la Une . Où et quand pourrez-vous sortir en semaine ?

Parmi les mesures annoncées par le préfet pour faire face à l’aggravation de la situation sanitaire, une originalité a fait son entrée : la limitation de déplacement à 10 km autour de son domicile en semaine et à 5 km le week-end. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 17:34

Si les mesures du préfet étaient toutes plutôt attendues, la limitation de déplacement autour de chez soi est la grande nouveauté. Jacques Billant a annoncé que les déplacements se limiteront à un rayon de 10 km autour de son domicile en semaine.



La limitation sera abaissée à 5 km le week-end pour limiter les regroupements familiaux et amicaux, générateurs de contaminations. Chaque personne devra se munir d’un justificatif de domicile en plus de leur pièce d’identité.



Les seules exceptions autorisées sont les déplacements pour se faire vacciner, pour se rendre sur son lieu de travail, pour motif de santé et pour motifs familiaux impérieux. Il faudra pour cela se munir d'une attestation.





