Où est passé le navire royal qui transporte notre courrier ?

Monsieur le Gouverneur de l'île Bourbon, vous qui régnez place du Barachois à Saint Denys, pouvez-vous nous dire si le bateau qui amène nos missives et colis depuis la terre de France a sombré ?



Je vous pose cette question car ma boîte à lettres reste désespérément vide, jour après jour...



On m’a dit avoir envoyé quelques lettres et ma carte bancaire il y a de cela 3 semaines mais rien n’arrive. Certes l’épidémie de coronavirus qui toucha notre royaume, tout comme les Amériques et les Indes a affecté l'acheminement et la distribution mais il me semblait que c'était reparti presque comme avant. Il n’en est rien, j’en suis témoin.



Quelques farfelus révolutionnaires suggèrent que nous pourrions nous servir d’un ballon dirigeable qui transporterait le courrier en 2 ou 3 jours depuis la métropole, ceci grâce à un service des postes que l’on nommera « LA POSTE » et qui serait considéré comme un service public.



Qu’il plaise à vous d’y penser pour que, enfin, nous recevions ce qu’on nous envoie.



Un humble sujet de la ville de Saint-Pierre sous le vent.