Communiqué "Ou dit NO au pouvoir d’achat…"

Ruth Dijoux, porte-parole départementale et Référente Sud de Génération Ecologie La Réunion, réagit aux conclusions du Oudinot du pouvoir d'achat. Par N.P - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 09:06

Le communiqué :



Hier le ministre délégué aux Outre-Mer a présenté les conclusions du Oudinot du pouvoir d’achat. Le ministre conclut sa présentation en précisant qu’il ne s’agit que d’une première étape.



Nous l’espérons bien !



Car en effet, une fois de plus La Réunion reste sur la touche du match des négociations. A croire que nos joueurs n’étaient pas bons… ou que le jeu était pipé d’avance.



Les leviers clés de l’amélioration du pouvoir d’achat des réunionnais n’ont pas été utilisés. Le bouclier qualité prix et l’octroi de mer sont « rénovés » en Guadeloupe et Martinique.



Pour La Réunion, le ministre « s’excuse » prétextant que ces points n’ont pas été abordés au cours des négociations locales…Monsieur le Ministre, parfois, il ne vaut mieux rien dire.



Après la déception du moment, il ne faut surtout pas déclarer forfait.



Nous comptons sur la persévérance de l’ensemble de nos élus et les mobilisations citoyennes pour que les prochaines étapes soient davantage profitables à l’ensemble des Réunionnais.



Ruth Dijoux

Docteure en droit privé

Porte-parole départementale et Référente Sud de Génération Ecologie La Réunion