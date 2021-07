A la Une . Ottman Zaïr remplace Camille Goyet comme directeur de cabinet du préfet

Arrivée en août 2019 à La Réunion, la directrice de cabinet du préfet, Camille Goyet, s'en va. Elle deviendra directrice de cabinet de Sophie Brocas, préfète et directrice générale des Outre-Mer. Elle sera remplacée par Ottman Zaïr, actuellement directeur de cabinet du préfet des Vosges. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 17 Juillet 2021 à 09:09

Le communiqué de la préfecture



Le Préfet de La Réunion tient à saluer l’engagement exceptionnel et le professionnalisme de premier ordre de Camille Goyet au cours de ses deux années passées à la préfecture de La Réunion à ses côtés. Par décret du Président de la République en date du 17 juillet 2021, Ottman Zaïr, actuellement sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Vosges a été nommé directeur de cabinet du préfet de La région Réunion.Il prendra ses nouvelles fonctions le 26 juillet prochain et remplacera Camille Goyet , sous-préfète, directrice de cabinet qui est nommée directrice de cabinet de Sophie Brocas, préfète, directrice générale des Outre-mer.Le Préfet de La Réunion tient à saluer l’engagement exceptionnel et le professionnalisme de premier ordre de Camille Goyet au cours de ses deux années passées à la préfecture de La Réunion à ses côtés.