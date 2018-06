Courrier des lecteurs Oté Zarabe !

Si j’ai choisi ce titre d’une très belle chanson de notre ami Luc Donat, c’est pour être bien sûr que cela te parlerait.



Je te souhaite donc "Joyeux Aïd-el-Fitr" (l’ai-je bien écrit ?), à toi et à tous tes coreligionnaires de chez nous.



Toi, ce Zarab typiquement réunionnais, toi le Zarabe qui l’est si peu, puisqu’originaire du Gujerat, tu sais mieux que moi que ce terme de "Zarabe" est plus fraternel qu’autre chose ! Il ne sert que de "marqueur" ; on dit "Zarabe" comme on dit Malbar, Yab, Zoreil, Chinois ; comme on dit "mon Caf" avec une forte nuance d’affection dans l’intonation.



Est-ce à dire que le racisme n’existe plus chez nous ? Seuls les hypocrites le prétendent ; bien sûr que le racisme existe toujours, mais il n’est plus une norme !



Depuis les débuts de notre peuplement, les diverses formes d’adoration mystique ou de conviction philosophique ont coexisté ici. Christianisme(s), islamisme, judaïsme, bouddhisme, athéisme et autres se côtoient sans jouer des coudes.



Évidemment, notre île n’échappe pas au fléau intégriste mais personne, s’il est de bonne foi (oups !) n’opère de confusion.



Les religions s’acceptent chez nous comme les différences d’opinion politique. Moi, le sceptique militant, j’ai le plaisir et l’honneur d’être accepté et même, oui, même… aimé par mes potes Faezal, Sulliman, Gora, Abdul Aziz Zadvat, Idriss Issé, Normane Omarjee, Djalil et Thierry Gangate…



Votre saint Coran n’est pas pour vous une arme de guerre mais, bien au contraire, un ferment de fraternité, d’humanisme.



Je me souviendrai toujours que, de tous temps, chez nous, votre pilier de charité a fait que nombre de malheureux ont eu de quoi manger. C’est pour vous un devoir, soit. Mais ce devoir participe de ce qui est pour moi une valeur-phare de notre monde : l’humanisme.



Lorsque j’habitais à Mayotte, étant hébergé chez mon ami (mon frère) Ahamada Boinali, je ne pouvais décemment me goberger pendant que son épouse, ses enfants et lui se soumettaient au Ramadan. Je l’ai donc suivi avec eux, deux années de suite.



Le plus dur, là-bas où le degré d’humidité atteint les 100% en été (soit 50% d’humidité réelle), fut de ne pas boire et… fumer. Si !



Je vous souhaite à tous une joyeuse fin de jeûne.



Que votre Dieu vous soit clément. Jules Bénard





