Oté !... Assez fé l'couillon, va ! Les incroyables prétentions d'Antenne Réunion !!!!!

Antenne Réunion, jamais en reste pour se gonfler le jabot, s'est auto proclamée créatrice du Tour de l'Île. Si !



Nous pensions bêtement que cette épreuve autrefois renommée était le Tour de l'Île cycliste de La Réunion. Ben non. C'est le Tour Antenne Réunion ! Sans doute parce que cette chaîne abrutissante et abêtissante (375 télénovelas et tétébollywood par jour...) a donné un chewing-gum et un fishburger à chaque coureur ?



Hier midi, au bas de l'écran, il y avait même une inscription qui nous a fait hurler de rire... Grenouilles i pète encore de rire dan' Tour-des-Roches... Il s'agissait de l'interview de Christian N'Guyen, un des plus brillants et sympathiques champions du vélo local, membre du comité organisateur du Tour 2018.



En grosses lettres : "Christian N'Guyen, ancien champion du Tour Antenne Réunion".



Ils ont juste oublié un petit détail : Christian, vrai grand champion, surnommé "L'étoile filante" par le regretté Jean Moysan, a remporté toutes les courses de l'île, y compris le Tour, avec une élégance rare... au début des années 7O. AAAAARRRRRGGGGG !!!!!



À une époque où les employés de cette chaîne étaient encore dans les c... de leur papa !



La kouyoniss i vende par pintes et lé moins cher qu'in' pinte zizime coméla !