La grande Une Ostéopathe pour les chevaux, c'est tout un métier ! ​Maëva El Motamri est une ostéopathe réunionnaise un peu particulière, vous pourrez bénéficier de ses soins tout autant que vos compagnons à quatre pattes : les équidés. Spécialisée auprès des chevaux, elle exerce un métier peu commun que nous vous proposons de découvrir.

Passionnée par les chevaux depuis son plus jeune âge, la rencontre avec son premier ostéopathe équin a été une vraie révélation pour la petite fille d’autrefois. Elle s’est plus tard renseignée sur les écoles qui pouvaient lui permettre d’atteindre son objectif. Le métier d’ostéopathe équin était encore très peu démocratisé à cette époque et l’unique école qui s’est ouverte à elle demandait de suivre à priori un cursus pour les humains. C’est uniquement lors de sa 4e année d’étude qu’elle a pu entamer sa spécialisation. Au fil de ses études Maëva s’est aussi découverte une passion pour le corps humain et son fonctionnement : "nous sommes une formidable machine quand on y pense", rapporte-t-elle.



Avant de rentrer à La Réunion fin 2011 afin d’exercer son métier, Maëva s’est rendue 6 mois en Corse pour rejoindre sa mère et travailler en tant qu’ostéopathe pour les Hommes. Après avoir profité de cette parenthèse elle a pu réaliser son transfert sur l’île, elle n’a cependant pas commencé le travail avec les chevaux dès son arrivée. En effet, à la suite de ses études Maëva a continué de se renseigner sur le fonctionnement et le bien être animal.



"Le cheval est utilisé aujourd’hui comme un athlète, il faut le traiter comme tel"



Après avoir ouvert son premier cabinet d’ostéopathe classique à Petite-île, elle a enfin pu débuter l’exercice de sa fonction auprès des chevaux. Pour ce faire, pas question de rendez-vous fixes, elle se déplace sur toute l’île pour venir en aide aux cavaliers et à leur monture. Aucune semaine ne se ressemble pour la jeune femme qui tente de répondre aux mieux aux besoins émis par ses patients.

Sa clientèle est donc très variée. Les clubs, les centres équestres ou encore les propriétaires particuliers peuvent faire appel à Maëva pour leurs compagnons. Il existe à La Réunion un grand nombre de structures équestres, le milieu de la compétition est également très développé et on y retrouve toutes sortes d’épreuves : obstacles, dressage, cross, TREC, courses d’orientation, etc. La présence d’un ostéopathe spécialisé est donc essentielle pour le bon fonctionnement du milieu du cheval réunionnais. Comme nous le rappelle si bien Maëva, "le cheval est utilisé aujourd’hui comme un athlète, il faut le traiter comme tel". Lui aussi nécessite des séances régulières d’étirements et de massages pour faciliter ses efforts physiques.



Obtenir bien être physique et psychique



Le bien être est au cœur de sa préoccupation, que cela soit pour les humains ou les chevaux. Elle explique notamment qu’un problème comportemental peut être directement lié à une douleur physique. La locomotion de cet animal reste quelque chose de très complexe, chacune des positions qu’il prend sous la selle peut avoir de lourdes conséquences sur son corps. Ses objectifs sont donc très divers afin d’obtenir ce bien être physique et psychique. Son intervention est d’abord basé sur de l’observation, comprendre quel est le problème, quel est son origine et comment on peut y remédier. Le travail d’observation lui permet également de déterminer si son intervention est nécessaire, dans le cas contraire elle sera en capacité de rediriger ses clients vers le ou les spécialistes qui conviendront.





Il arrive aussi que l’on contacte Maëva pour un simple check-up, elle pourra conseiller des pistes de travail particulières pour développer les points faibles de l’animal. Si l’on remarque une zone un peu moins musclée, elle sera en capacité de proposer des exercices pour le compenser. Son type d’intervention dépend également du type d’équidé qu’elle a en face d’elle.



Sans prendre en compte les distinctions entre les poneys, les chevaux ou encore les shetlands, l’activité de l’animal est centrale dans l’action que Maëva exercera.



On retrouve les chevaux de sports qui sont régulièrement sollicités physiquement, les chevaux de randonnées aux courbes rustiques, les retraités ou les jeunes chevaux qui ne sont pas montés, les chevaux de club, etc. Ils ont tous des besoins spécifiques liés à leur personnalité et à leur mode de vie.



Le rôle de l’ostéopathe est donc d’améliorer ces conditions de vie et de transmettre aux propriétaires des clefs leur permettant d’être eux aussi dans la compréhension de ce qui peut être problématique. Il existe en dehors du métier d'ostéopathe toutes sortes de spécialistes qui s'intéressent également au bien être animal, les équithérapeutes, les éthologues, les maréchaux, etc...





Maëva reçoit régulièrement des messages de remerciement provenant des propriétaires des équidés qu’elle a traités. Ils observent, dès le lendemain de la séance, des progrès dans la locomotion ou dans le comportement de leur animal.



Les humains ne sont pas les seuls sur lesquels l’ostéopathie peut faire des miracles, ces sportifs hors du commun sont tout aussi réceptifs à cette pratique. Sur l’île c’est donc Maëva qui se charge de remplir ce rôle et qui vous accueillera le sourire aux lèvres pour de futures séances.





Léa Del Bel Belluz