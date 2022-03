A la Une . Ossements découverts à Salazie : Il s'agit d'un homme de plus de 40 ans

Comme nous vous l'avons révélé ce dimanche, des ossements humains ont été découverts à Salazie suite à un glissement de terrain. Après analyses, il est confirmé que les os sont bien d'origine humaine. Ils appartiendraient à un homme de plus de 40 ans. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 29 Mars 2022 à 10:13

Samedi après-midi dernier, des os humains ont été découverts sur une parcelle agricole de Mare à Citron à Salazie. C'est le propriétaire d'un terrain agricole qui les a découverts, suite d'un récent glissement de terrain.



L’homme a alerté les forces de l’ordre qui se sont rendues sur place. La patrouille de la brigade territoriale de Salazie confirme ses soupçons avec la découverte d’un crâne humain. Les ossements étaient en bord de ravine avec des risques d'éboulement.



Suite à l'ouverture d'une enquête, il s'avère que les premières analyses confirment l'origine humaine des os.. Il s'agit d'un homme plus de 40 ans qui mesurait entre 1m55 et 1m70. Dans l'état actuel des choses, la datation est impossible.



Les ossements vont être envoyés à L'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN).





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur